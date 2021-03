Lozano verso il recupero, il messicano migliora: ecco quando può rientrare

Hirving Lozano verso il recupero dall’infortunio, le condizioni fisiche del messicano migliorano ogni giorno può esserci col Milan.

Gennaro Gattuso incassa notizie positive e negative, ha perso di nuovo Ghoulam per infortunio ma il recupero di Hirving Lozano in vista del Milan è possibile. Secondo Corriere dello Sport le condizioni del “Chucky sono migliorate a tal punto da non escludere la sua convocazione per la grande sfida in agenda domenica alle 20.45 a San Siro contro il Milan. La speranza esiste, è concreta, ma ogni decisione è rimandata ai test di metà settimana“. Per Gattuso sarebbe sicuramente una notizia importantissima poter avere di nuovo Lozano disponibile, dato che il messicano è stato senza dubbio uno dei migliori in questa stagione.

Già da qualche giorno si parlava di un Lozano recupero di Lozano e contro il Milan potrebbe finalmente essere l’occasione per rivederlo in campo. Il messicano si era fatto male contro la Juventus, in quella gara vinta con sofferenza dagli azzurri con Lozano che è rimasto in campo nonostante l’infortunio; emblematico il suo rilancio proprio con la gamba che gli faceva male, seguito da un urlo di dolore a testimoniare la voglia che in quel momento il calciatore stava mettendo in campo per vincere la partita. Con il recupero di Lozano con il Milan il tecnico del Napoli avrà una carta importante da giocarsi a partita in corso magari. In queste ultime settimane i cambi nel reparto avanzato sono stati contati, dato che l’allenatore ha dovuto fare a meno anche di Osimhen. Ora il nigeriano è tornato a disposizione ed ha segnato anche una rete, c’è Mertens e con Lozano ci potrebbe essere una validissima alternativa ad uno tra Politano ed Insigne, due calciatori che stanno scendendo in campo praticamente sempre. Gattuso attende solo che arrivino ulteriori notizie positive dallo staff medico del Napoli.