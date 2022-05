Lozano: “Sul mio futuro c’è una sola verità, la mia”

Hirving Lozano vuole chiarire alcune voci apparse su social e quotidiani che riportavano come fonte amici e familiari del giocatore messicano. Il giocatore del Napoli attraverso un lungo post sui social ha scritto: “In relazione ad alcune voci ed interviste a terzi che circolano su internet, ritengo opportuno chiarire che qualsiasi comunicazione sulla mia carriera e sul mio futuro è valida solo quando proviene dalla mia voce e/o da quella dei miei agenti“.

Poi Lozano ha aggiunto: “Gli argomenti relativi alle mie attività professionali vengono discussi solo all’interno di una cerchia molto ristretta di collaboratori, familiari e amici non partecipano. Nessuno, quindi, è a conoscenza di piani, impegni e attività; qualsiasi commento in merito è dunque da ritenersi privo di qualsivoglia certezza e deve essere considerato solo come una mera speculazione“. Sul giocatore messicano ci sono tante voci di mercato. C’è chi lo vede lontano da Napoli, nonostante abbia ancora un contratto che lo lega al club partenopeo fino al 2024.