Lozano spinge Gimenez al Napoli: “Serie A difficile ma puoi segnare tanto”

Hirving Lozano elogia il connazionale Santiago Gimenez, convinto che possa segnare tanti gol in Serie A con Napoli.

Hirving Lozano, ala del PSV Eindhoven, non dimentica il suo passato in maglia azzurra e continua a fare il tifo per la sua ex squadra, il Napoli. Il “Chucky” ha parlato del futuro del connazionale Santiago Gimenez, punta del Feyenoord contesa dal Napoli per il dopo Osimhen, sponsorizzandolo apertamente per un approdo in Serie A.

Lozano spige Gimenez al Napoli

Intervistato dal portale TUDN, Lozano ha speso parole al miele per Gimenez: “Se deve lasciare il Feyenoord? Penso di sì. Ha disputato due ottimi tornei in Olanda ma ora deve fare il passo successivo. La Serie A sarebbe un buon test per lui e gli auguro il meglio. Certo, è un campionato molto duro soprattutto per gli attaccanti vista l’attenzione alla fase difensiva. Ma sono convinto che Gimenez possa segnare tanti gol anche in Italia“.

Napoli su Gimenez per il dopo Osimhen

Le parole di Lozano sono uno sponsor non da poco per il 21enne messicano, finito nel mirino del Napoli come possibile erede dell’ormai partente Victor Osimhen. Oltre a Gimenez, però, il club azzurro avrebbe messo gli occhi anche su altri gioielli del Feyenoord come il difensore ex Fiorentina Hancko e il centrocampista Timber.

