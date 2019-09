Gazzetta. Lozano-Llorente, ecco l’idea di Ancelotti per il Napoli

Lozano e Llorente potrebbero essere schierati insieme da Ancelotti contro la Sampdoria per garantire rapidità e fisicità.







NAPOLI. Carlo Ancelotti ha approfittato della sosta per valutare alcune questioni, ha fatto un punto con il suo staff tecnico per rimettere a posto le cose dopo la delusione dell’ Allianz Arena.

Intanto, scrive la Gazzetta dello sport, dagli Stati Uniti gli è arrivata la conferma del momento magico che sta vivendo Hirving Lozano.

L’esterno è stato tra i protagonisti della vittoria del Messico contro gli Stati Uniti (0-3). L’altra buona nuova l’ha potuta constatare di persona, seguendo gli allenamenti di Fernando Llorente.

L’attaccante spagnolo è in buone condizioni e ha tanta voglia di rendersi utile alla causa.

E poi, c’è pure il gol di Dries Mertens rifilato a San Marino col suo Belgio. Insomma, sulla scrivania di Ancelotti sono arrivate notizie confortanti che l’aiuteranno a preparare la gara con la Sampdoria in programma sabato prossimo, alla ripresa del campionato. Nuove idee Le sta valutando, l’allenatore, soprattutto per quanto riguarda la fase offensiva.

Arek Milik non è ancora guarito dal problema muscolare che lo tiene fuori da oltre un mese, mentre Lorenzo Insigne ha dovuto rinunciare alla nazionale per un malanno sempre di origine muscolare.

A Castel Volturno si sta procedendo con cautela, non c’è nessuna intenzione di accelerare i tempi, perché il martedì dopo la Sampdoria, al San Paolo ci sarà il Liverpool e per quella partita Ancelotti vuole Lorenzo a disposizione.

LOZANO – LLORENTE

contro la Sampdoria potrebbe prospettarsi la possibilità di vedere in campo sia Lozano sia Llorente. Questa è una delle soluzioni che ha a disposizione Ancelotti per la fase offensiva.

Schierando insieme i due nuovi, il tecnico di Reggiolo, si garantirebbe rapidità, qualità e forza fisica. L’esterno messicano è un vero tormento per le difese avversarie, lo è stato anche per De Ligt e Bonucci nello scontro diretto con la Juventus.

In questa fase iniziale, Ancelotti ha puntato sull’usato garantito. Callejon e Insigne sugli esterni, Fabian Ruiz nella posizione centrale e Mertens unico riferimento offensivo. Una formula che ha già garantito 6 reti nelle prime due giornate, 3 a Firenze e 3 a Torino. Carlo Ancelotti ha la necessità di provare altre soluzioni tattiche, l’esordio in Champions League dopo tre giorni ne condizionerà le scelte.







