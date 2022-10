Lobotka-Napoli, accordo totale per il rinnovo: Cifre e dettagli dell’accordo

Lobotka pronto il rinnovo con il Napoli. Il centrocampista slovacco ha il contratto in scadenza nel 2025.

Il Napoli dei record in Italia e in Europa ha il Lobotka il suo perno principale. Lo slovacco è un giocatore essenziale per Spalletti che non può non saltare all’occhio quando si guarda anche solo uno spezzone di una partita del Napoli. Arrivato a metà gennaio 2020 per 20 milioni più 4 di bonus dal Celta Vigo, ha impiegato in verità un po’ di tempo per ritagliarsi il suo spazio, per un periodo è sembrato proprio un acquisto fallimentare. Ormai da un anno invece è diventato imprescindibile.

La vita di Stanislav Lobotka è cambiata proprio in concomitanza con l’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli. Il tecnico gli affida le chiavi del centrocampo. Il suo rendimento è assicurato, lo slovacco non tradisce mai diventando uno degli uomini simbolo di questo Napoli che sta facendo innamorare tutti.

NAPOLI-LOBOTKA: TUTTO SUL RINNOVO

Secondo quanto riferisce calciomercato.it: ” Tutto fatto per il rinnovo di Lobotka con il Napoli. Oggi la dirigenza del Napoli ha incontrato l’entourage del playmaker slovacco raggiungendo un accordo totale per il prolungamento dell’attuale contratto in scadenza a giugno 2025.

Il tutto verrà formalizzato nei prossimi giorni, ma Lobotka è stato ‘blindato’ dal club di Aurelio De Laurentiis“.

Stando algli spifferi provenienti da Castel Volturno, Lobotka guadagnerà 3,5 milioni a stagione (invece dei 2 attuali) fino a giugno 2028. Un aumento che riflette la centralità guadagnata dal mediano classe ’94 all’interno del progetto Napoli.