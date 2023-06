Lobotka, lettera stupenda ai napoletani: “Lo Scudetto è di tutti voi”

Stanislav Lobotka pubblica sul proprio profilo instagram una lettera stupenda ai napoletani: “Lo Scudetto è di tutti voi”

Stanislav Lobotka entra ancor di più nel cuore dei napoletani. Sul proprio profilo Instagram, il centrocampista slovacco della Serie A ha scritto una lettera in cui ringrazia i tifosi. L’ex Celta Vigo ha dato un tocco in più al centrocampo del Napoli grazie alla sua tecnica sopraffina e splendida visione di gioco. Tutti gli addetti ai lavori hanno apprezzato il suo modo di giocare, che ha strabiliato tutti. La palla tra i suoi piedi è come se fosse in banca, con Lobo che non la perdeva mai.

Lobotka scrive una bellissima lettera ai napoletani

Queste le sue parole: “Grazie. Lo Scudetto appartiene a tutti coloro che mi hanno supportato, sono stati al mio fianco, mi hanno caricato di tonnellate di energia, mi hanno motivato e aiutato in questo fantastico viaggio verso lo scudetto. È di tutti voi. Questo viaggio è iniziato molti anni fa e vorrei soprattutto dire grazie a coloro che sono stati con me per tutto il tempo in tutti questi anni e non solo nel bene ma soprattutto nei momenti difficili e per questo è un grande risultato e ancora più bello”.