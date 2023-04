LIVE Napoli-Salernitana: festa al Maradona, tutto pronto per lo Scudetto

Live Napoli-Salernitana, tutto sulla sfida che potrebbe portare la certezza dello scudetto al Maradona: formazioni e diretta streaming.

Il Napoli di mister Spalletti è a un passo dalla vittoria dello scudetto dopo 33 anni di attesa. La sfida contro la Salernitana diventa decisiva, soprattutto se l’Inter non riuscirà a battere la Lazio alle 12:30. Gli azzurri puntano sulla formazione titolare, con Meret in porta e Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Olivera a comporre la difesa.

In mezzo al campo spazio a Lobotka, Anguissa e Zielinski, mentre in attacco Elmas sostituirà Lozano e farà coppia con Kvaratskhelia per supportare Osimhen.

La Salernitana non è intenzionata ad essere una vittima sacrificale e Sousa schiera i suoi uomini migliori. Segui la diretta della partita su napolipiu.com

QUANDO SI ALZA LA COPPA DELLO SCUDETTO?

Una volta diventato campione d’Italia, il Napoli dovrà aspettare la fine del campionato prima della consegna della coppa dello Scudetto, ovvero il 4 giugno 2023, quando verrà disputata Napoli-Sampdoria.

FORMAZIONI NAPOLI-SALERNITANA

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Vilhena, Coulibaly, Bradaric; Kastanos, Candreva; Dia.