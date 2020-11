Live Napoli-Roma. 4-0 Insigne, Fabian, Mertens e Politano

Formazioni ufficiali di Napoli-Roma. Gattuso si affida a Mertens punta centrale, ritorna di nuovo Zielinski. Possibile cambio modulo.

Napoli-Roma: le formazioni ufficiali

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Zielinski, Lozano, Mertens, Insigne. All. Gattuso.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca.

SECONDO TEMPO NAPOLI-ROMA

90′ Finisce la partita!

86′ – Azione personale di Politano che vince un rimpallo e, dopo aver saltato Mirante, insacca a porta vuota il goal del 4-0. Passivo pesantissimo per la

81′ – Botta di Elmas respinta da Mirante proprio sui piedi di Mertens che, di potenza, sfonda la porta.

71′ – Fonseca sostituisce Dzeko, non ancora al top della forma: dentro Carles Perez.

70′ – Tiraccio di Insigne dalla lunga distanza: non da lui.

69′ – Roma colpita nell’orgoglio dal raddoppio del Napoli che ora gioca in maggiore scioltezza.

NAPOLI-ROMA IN DIRETTA: ENTRA POLITANO

67′ – Finisce la partita di Lozano: al suo posto Gattuso inserisce Politano, scuola Roma.

NAPOLI-ROMA IN DIRETTA: FABIAN RADDOPPIA

64′ – Contropiede del Napoli con Insigne che serve Fabian Ruiz al limite dell’area: il rasoterra dello spagnolo passa tra le gambe di Juan Jesus e va ad insaccarsi nell’angolo alla sinistra di Mirante.

64′ – Contropiede del Napoli con Insigne che serve Fabian Ruiz al limite dell'area: il rasoterra dello spagnolo passa in mezzo alle gambe di Juan Jesus e va ad insaccarsi nell'angolo alla sinistra di Mirante.

46′ – Veretout non torna in campo: Fonseca costretto ad inserire Villar.

46′ – Ha inizio il secondo tempo di Napoli-Roma.

Intervallo – Per trovare l’ultima rete su punizione diretta di Insigne bisogna tornare indietro fino ad un Napoli-Empoli del 31 gennaio 2016: stasera la gemma, nella notte di Diego.

PRIMO TEMPO NAPOLI-ROMA

45′ + 2 – Napoli in vantaggio grazie ad una perla su punizione di Insigne che esulta baciando la maglia di Maradona. Poca Roma in questa prima frazione: Mancini out per problemi fisici, a rischio anche Veretout che si è accasciato a terra poco prima del duplice fischio. A tra poco per la ripresa del match.

43′ – Mirante nega il 2-0 a Mertens: bel riflesso del portiere campano che si riscatta dopo la disattenzione sul goal.

42′ – Veretout prova a stringere i denti e rientra in campo dopo aver ricevuto le cure dello staff medico giallorosso.

40′ – Si accascia anche Veretout: altra tegola pesantissima per la Roma.

NAPOLI-ROMA IN DIRETTA: OUT MANCINI

38′ – Mancini alza bandiera bianca: il suo posto è preso da Juan Jesus.

37′ – Riscaldamento precauzionale per Juan Jesus, chiamato a sostituire Mancini qualora quest’ultimo non dovesse farcela a continuare.

35′ – Percussione di Lozano che esplode il destro: altra deviazione e altro giro dalla bandierina per il Napoli.

NAPOLI-ROMA IN DIRETTA: CI PROVA CRISTANTE

33′ – Sugli sviluppi del calcio di punizione è Cristante a tentare la girata, senza però trovare lo specchio della porta.

NAPOLI-ROMA IN DIRETTA: GIALLO A DI LORENZO

32′ – Di Lorenzo in ritardo su Mkhitaryan: Di Bello estrae il giallo anche per lui.

30′ – Napoli in vantaggio: punizione perfetta di Insigne che beffa Mirante sul primo palo, calciando sopra la barriera. Dedica speciale, ovviamente, per Maradona.

29′ – Spinazzola si accentra dalla sinistra e tenta il tiro, ottimo il lavoro in ripiegamento di Lozano che glielo impedisce.

28′ – Problemi per Mancini che non era al meglio già prima del match: apprensione in casa Roma.

26′ – Il Napoli sembra aver conquistato metri, a scapito di una Roma partita con un ottimo piglio offensivo.

24′ – Angolo insidioso battuto da Insigne, Mancini interviene prima del fischio di Di Bello che vede un fallo in attacco del Napoli.

22′ – Punizione di Mertens a cercare l’incornata di Koulibaly, anticipato da Dzeko, a sua volta costretto a rifugiarsi in calcio d’angolo.

20′ – Destro da posizione defilata di Zielinski: il suo tentativo è debole e troppo centrale.

18′ – Bravo nuovamente Spinazzola, abile a contrarre il cross di Lozano concedendo solo il corner al Napoli.

16′ – Taglio di Lozano ben controllato da Spinazzola che lascia sfilare il pallone, annullando il potenziale pericolo portato dal

NAPOLI-ROMA IN DIRETTA: DEVIAZIONE DI INSIGNE

14′ – Cross di Mario Rui dalla sinistra, deviato in equilibrio precario da Insigne: Mirante osserva il pallone terminare sul fondo.

12′ – Lozano guarda indietro e trova Mertens che calcia di prima intenzione: mira sbilenca e nulla di fatto.

3′ – Il primo squillo verso la porta di Meret è ad opera di Pedro: tiro dal limite alto non di molto.

1′ – Calcio d’inizio di Napoli-Roma.

Bisognerà vederlo sul rettangolo di gioco ma con Zielinski in campo il Napoli è camaleontico. Il polacco può giocare sia da terzo di centrocampo che dietro le punte. In ogni caso Gattuso per sfidare la Roma ha deciso di puntare su Mertens prima punta e con Lozano e Insigne ai fianchi. In porta c’è ancora Meret, mentre sulla fascia sinistra di difesa c’è Mario Rui. Squalificato Bakayoko a centrocampo rientra Demme dal primo minuto

Il Napoli sfida la Roma: come vederla in Tv

Gli azzurri giocheranno allo stadio San Paolo con una maglia speciale dedicata a Diego Armando Maradona. Una casacca che ricorda quella dell’argentina, ma con l’azzurro del Napoli. Una fusione che racconta perfettamente quello che è stato l’ex numero dieci sia per il popolo napoletano, che per quello argentino. Napoli-Roma sarà trasmessa in diretta dalle 20.45 su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet). Anche in 4K HDR con Sky Q satellite. La visione della gara è disponibile anche sull’app Sky Go e in streaming live su Now Tv.