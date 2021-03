Napoli-Bologna: le formazioni ufficiali, Mertens punta centrale

Napoli-Bologna le formazioni ufficiali, Gennaro Gattuso sceglie Mertens punta centrale, Osimhen ancora in panchina. Palacio titolare.

Gennaro Gattuso sceglie ancora Mertens punta centrale con Osimhen che convocato va in panchina, così come c’è stato il recupero in extremis di Bakayoko che non partirà dal primo minuto al suo posto c’è Demme. Rrahmani viene confermato in difesa al fianco del rientrante Koulibaly.

FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI-BOLOGNA

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.. All. Gattuso

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Mbaye; Poli, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic

NAPOLI-BOLOGNA IN DIRETTA STREAMING E CANALE TV

Napoli-Bologna, come tutte le partite di domenica sera, sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky . Ed in particolare la gara potrà essere seguita sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite)

La visione in diretta streaming di Napoli-Bologna sarà disponibile per gli abbonati Sky grazie al servizio riservato Sky Go, utilizzabile attraverso l’apposita applicazione scaricabile su dispositivi come pc, smartphone e tablet.

L’altra opzione è rappresentata da Now TV, piattaforma online con cui è possibile assistere alla programmazione di Sky: basterà sottoscrivere uno degli abbonamenti proposti per iniziare la visione dell’evento desiderato.