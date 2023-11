Lionel Messi e il Regalo Inaspettato al Napoli e a Mazzarri

Lionel Messi ha influenzato indirettamente la preparazione del Napoli per la sfida contro l’Atalanta, regalando a Mazzarri un vantaggio inaspettato.

Notizie calcio Napoli – In una svolta sorprendente degli eventi, Lionel Messi ha avuto un ruolo indiretto ma significativo nella preparazione del Napoli per la loro prossima partita di Serie A contro l’Atalanta.

Il Ritorno Anticipato di Mathias Olivera Grazie a Messi

Walter Mazzarri, il nuovo allenatore del Napoli, ha ricevuto una notizia inaspettatamente positiva: Mathias Olivera, difensore uruguaiano del Napoli, è tornato in Italia prima del previsto. Questo ritorno anticipato è dovuto a una squalifica che Olivera ha ricevuto durante una partita di qualificazione mondiale tra l’Uruguay e l’Argentina.

L’Ammonizione Cruciale in Argentina-Uruguay

Durante la partita tra Argentina e Uruguay, Olivera ha ricevuto un’ammonizione che ha portato alla sua squalifica per la prossima partita della sua nazionale. Questo evento ha permesso alla federazione uruguaiana di liberare Olivera, che ora può unirsi alla preparazione del Napoli per la partita contro l’Atalanta.

Come Messi Ha Influenzato la Situazione

L’incidente che ha coinvolto Messi e alcuni giocatori durante la partita Argentina-Uruguay ha avuto ripercussioni inaspettate. L’ammonizione di Olivera, in parte conseguenza di questo scontro, ha permesso al giocatore di tornare prima a Napoli, offrendo a Mazzarri più opzioni tattiche per la partita di sabato.

Un Vantaggio Inaspettato per il Napoli

Grazie a questa svolta, Mazzarri potrà contare su Olivera per diversi giorni di allenamento prima della sfida contro l’Atalanta. Questo ritorno anticipato potrebbe rivelarsi cruciale nella strategia del Napoli per la partita, offrendo al tecnico più tempo per integrare Olivera nella squadra.