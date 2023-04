Lecce-Napoli: Spalletti fa turnover, ecco i cambi

Luciano Spalletti fa turnover in Lecce-Napoli, il tecnico azzurro pronto a far riposare Kim, Zielinski e Politano.

Ci sarà turnover come nel match di andata, quando però il Napoli pareggiò con il Lecce in casa e quei cambi sembrarono destabilizzare il gioco della squadra. Ma ora la questione è totalmente diversa. Il campionato si trova a 10 giornate dalla fine, il Napoli ha 16 punti di vantaggio sulla seconda e martedì 12 aprile 2023 si gioca Milan-Napoli. Inoltre ci sono gli infortunati da tenere in conto.

Turnover Lecce-Napoli: chi cambia Spalletti

C’è la necessità di rifiatare, di far riposare giocatori che sono apparsi stanchi. Qualcuno non potrà farlo perché Lobotka è un unicum, indispensabile per lo schema di Spalletti. C’è chi non potrà farlo perché il suo sostituto non è al meglio della condizione fisica, come Di Lorenzo che giocherà perché Bereszinsky non è in ottimo forma e torna da un infortunio.

Ma il turnover in Lecce-Napoli ci sarà. Corriere dello Sport scrive che Kim può riposare, fuori ancora Olivera per la lombalgia, così come Osimhen che non recupera. Venerdì con il Lecce scaldano i motori Juan Jesus, Zielinski e Lozano, quest’ultimo pronto a scendere in campo al posto di Politano. Difficilmente ci saranno altri cambi. Si valuta pure Raspadori dal primo minuto, ma è un dubbio che il tecnico del Napoli si porterà fino alla fine. Così come bisogna prendere in considerazione la candidatura di Ndombele al posto di Anguissa, con l’africano apparso stanco e spossato dopo le fatiche in Nazionale.