Lecce-Napoli: Osimhen e Olivera possono essere convocati? La situazione

Il Napoli dopo la sconfitta con il Milan dovrà giocare con il Lecce venerdì, si pensa ai recuperi di Osimhen e Olivera.

C’è grande delusione in casa Napoli per la sconfitta 4-0 con il Milan. La squadra di Pioli ha dominato per tutta la partita, non lasciando mai spazio di gioco agli uomini in azzurro. Un dominio totale.

Spalletti ha detto che la Champions League può rimettere a posto le cose, ma ancora prima bisogna pensare alla sfida con il Lecce. Perché il Napoli ha sempre tanti punti di vantaggio (16) ma è sempre meglio frenare l’emorragia il prima possibile. Anche per arrivare mentalmente carichi alla doppia sfida con il Milan in Champions League.

Osimhen e Olivera: la situazione degli infortuni

Corriere dello Sport fa sapere che lo staff medico del Napoli sta lavorando e monitorando i due calciatori. Difficilmente però Osimhen sarà convocabile per Lecce-Napoli, fosse solo per un fatto di prudenza. Almeno sulla carta la sfida col Lecce è più abbordabile e Spalletti ha a disposizione Simeone e Raspadori.

Qualche chance in più ce l’ha Olivera può tornare per Lecce-Napoli. Il terzino uruguaiano è in ripresa e quindi potrebbe rientrare almeno nella lista dei convocati della sfida che si gioca già venerdì 7 aprile 2023.