Napoli-Milan 4-0, Azzurri irriconoscibili, come il Maradona. La serata della vergogna

Un Napoli irriconoscibile cade 0-4 al Maradona sotto i colpi di un Milan che ha dominato tutta la partita.

Il Napoli subisce una clamorosa sconfitta contro un Milan implacabile, che fa il “Napoli della situazione” al Maradona. Gli azzurri sembrano stanchi, senza grinta e confusi, e vengono travolti da un Milan deciso e determinato sin dal fischio d’inizio.

Il clima sugli spalti del Maradona è surreale: prima la protesta delle curve con i tifosi azzurri che mostrano la loro rabbia voltando le spalle al campo, poi la violenta rissa in Curva B che coinvolge decine di ultras. I tifosi del Milan accorsi in massa hanno avuto vita facile insultando tutto e tutti, compresi i giocatori del Napoli. Non sono mancati i cori provocatori, come il famoso “Vesuvio bruciali” cantato in onore del vulcano che sovrasta la città partenopea.

I quattro gol subiti dagli uomini di Spalletti sono veramente troppi e rappresentano un duro colpo per il Napoli e per i suoi tifosi, che non meritavano una serata così negativa. Uno squallore unico dentro e fuori dal campo, con gli azzurri che sembrano quasi consegnarsi all’avversario senza nemmeno provarci.

La prestazione del Milan è stata praticamente perfetta, dal primo all’ultimo minuto. La squadra di Pioli si è schierata con il 4-2-3-1 e ha mostrato un pressing e una concentrazione massima che hanno fatto la differenza. I gol di Leão, che ha firmato una doppietta, Brahim Diaz e Saelemaekers sono la logica conseguenza di una prestazione così convincente.

Questa sconfitta rappresenta una delusione per il Napoli, che si prepara ora alle due sfide di Champions League contro i rossoneri. Tuttavia, la classifica rimane un bel vedere, con i partenopei che mantengono ancora un solido vantaggio sulla Lazio, seconda in classifica con 16 punti di distacco. Ma il Milan ha dimostrato di essere una squadra forte e decisa, un campanello d’allarme in vista dei due quarti di finale di Champions League in programma il 12 e il 18 aprile.