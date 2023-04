Napoli-Milan, scoppia una violenta rissa in curva B -VIDEO

Rissa tra ultras in Curva B durante Napoli-Milan: vergogna senza precedenti allo stadio Maradona.

La tensione è alta allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, dove la partita tra Napoli e Milan non è stata solo una battaglia sul campo, ma anche tra i tifosi. Una violenta rissa è infatti scoppiata nella Curva B, coinvolgendo decine di ultras delle due squadre.

Il primo episodio di tensione è avvenuto ad inizio primo tempo, ma purtroppo non è stato l’unico. Alla fine della prima frazione di gioco, un secondo scontro è avvenuto tra i tifosi, che si sono dati botte da orbi in una vera e propria lotta tra le fazioni opposte.

Gli spettatori sugli altri spalti hanno assistito increduli e impotenti a quanto stava accadendo, sonoramente fischiando l’episodio. Un tifoso del Napoli, che si trovava nelle vicinanze della Curva B, ha descritto l’accaduto come “una vera vergogna, uno schifo. Peccato rovinare così lo spettacolo di una partita di calcio“.

Il giornalista della RAI, Antonello Perillo, non ha avuto parole per descrivere il fatto: “Botte in curva tra tifosi del Napoli al Maradona durante Napoli-Milan. Vergogna assoluta“.

Al momento, le ragioni alla base della rissa non sono chiare, ma è un triste episodio che sottolinea una volta di più l’eccessiva violenza e la scarsa tolleranza nel mondo degli ultras. Speriamo che simili incidenti non accadano più in futuro e che gli spettatori possano godersi le partite di calcio in pace e sicurezza.

Ecco il video della violenta rissa scoppiata in curva B