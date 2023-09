Lecce-Napoli, Natan e Politano in pole: Le ultime sulla formazione

In vista di Lecce-Napoli, secondo le indiscrezioni Garcia dovrebbe confermare Natan in difesa e schierare Politano nel tridente con Osimhen e Kvaratskhelia.

CALCIO NAPOLI. In attesa del big match di Champions League contro il Real Madrid dell’ex Ancelotti, il Napoli è chiamato a dare continuità al successo sull’Udinese nella trasferta di Lecce. Secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico Rudi Garcia dovrebbe operare alcuni cambi di formazione rispetto all’11 visto contro i friulani.

In difesa si va verso la conferma della coppia centrale composta da Natan e Ostigard, con Di Lorenzo e Olivera sulle fasce a protezione di Meret. A centrocampo incontrati i titolarissimi Lobotka, Anguissa e Zielinski.

Novità nel tridente d’attacco, dove Politano insidia Raspadori per una maglia da titolare con Osimhen e Kvaratskhelia. L’ex Inter e Sassuolo è favorito e dovrebbe agire a destra al posto del numero 9 che pare destinato alla panchina.

Per il resto Garcia si affiderà agli uomini che hanno battuto l’Udinese, con Juan Jesus e Rrahmani ancora ai box per infortunio. Servirà una prova di carattere al Via del Mare per dare continuità al successo che ha riacceso l’entusiasmo in casa Napoli.

Probabile formazione

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia.