LDT – Napoli penalizzato, avete visto cosa hanno fatto a Milano?

Arbitri e Var stanno condizionando la corsa scudetto in serie A? Alcuni tifosi del Napoli lanciano l’allarme.

LDT- lettere dei tifosi, alcuni tifosi del Napoli hanno scritto alla nostra redazione in merito al caos arbitri, puntando il dito su alcuni episodi che hanno penalizzato fortemente la squadra di Spalletti:

Eg. Direttore, siamo sconcertati di quanto gli arbitri stanno combinando al Napoli. Un campionato regolare sarebbe stato già chiuso da tempo a vantaggio dei partenopei ma invece dobbiamo ancora una volta costatare che nel torneo italico Milano e Torino la fanno sempre da padroni nella totale assenza delle Istituzioni, Coni compreso. Ormai non succede mai niente agli arbitri che favoriscono le squadre di Milano e Torino con errori ed obbrobri incredibili. Dopo lo scandalo della Supercoppa di Pechino 2012, il sestetto arbitrale ha continuato ad essere utilizzato e Mazzoleni è impiegato ancora tutt’oggi al VAR. Rizzoli ha continuato ad arbitrale e dopo la foto amatoriale con Bonucci nel testa a testa che ha fatto il giro del mondo è divenuto persino designatore AIA. Lo stesso è capitato con il duetto Orsato – Valeri con lo scippo perpetrato al Napoli sotto l’egida Rizzoli nel 2017 – 2018.

I tifosi aggiungono ulteriori dettagli: “Nulla è cambiato in quattro anni e il neo designatore Rocchi ci ha rifilato ancora Orsato – Valeri per Napoli – Milan e neanche stavolta i due sono stati dismessi. Rocchi li ha addirittura pluridesignati come se la direzione di Napoli – Milan fosse stata un’impresa. Il problema Direttore che Napoli, ma tutto il Sud, non ha i giornali e tivvù per far valere le sue innumerevoli ragioni. Noi che abbiamo insegnato giornalismo nel mondo siamo ridotti al copia-incolla. Pensi abbiamo inventato il Corriere della sera e Il Giorno. Dopo Milan – Spezia i media milanesi e nazionali diedero vita ad una campagna contro l’arbitro Serra per la norma del vantaggio non applicata. Qui da noi hanno fatto, non voi, i complimenti al Milan dopo il rigore negato ad Osimhen. Qui da noi un buontempone dell’informazione nostrana ci ha persino detto di non lamentarci dopo l’allucinante ammonizione di Osimhen. Siamo ridotti male Sig. Direttore e siamo ancora una volta preoccupati per l’ennesimo scudetto che scivola via nell’indifferenza generale”.

Distinti saluti

Vincenzo P., Gino L., Federico G.