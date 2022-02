Gazzetta – Lazio-Napoli: Rrahmani in panchina, tutte le novità

La formazione del Napoli che sfida la Lazio può subire qualche cambiamento. Luciano Spalletti pensa di dare un turno di riposo a Rrahmani, ma potrebbero esserci anche altre novità. Il tecnico vuole una immediata reazione dopo le partita non esaltanti con Cagliari e Barcellona. Bisogna sfruttare il pareggio di Milan e Inter e ritrovare la propria identità, un discorso chiaro quello fatto dal tecnico al Konami Center di Castel Volturno.

Con la Lazio l’obiettivo è la vittoria, il tecnico azzurro pensa d un cambio di modulo, in cui però sarà presente Osimhen dal primo minuto.

Lobotka va verso la convocazione, ma non giocherà dal primo minuto. Anguissa può tornare con il Milan. Secondo quanto scrive Il Mattino, Spalletti con la Lazio si affiderà ai “fedelissimi, con Ospina che e torna in porta e che – Meret e il suo potente procuratore Pastorello ne prendano atto e se ne facciano una ragione – non lascerà fino alla fine della stagione“.

Ma per Lazio-Napoli può esserci un cambio in difesa, come scrive il quotidiano partenopeo: “Poi per il resto, qualche valutazione va fatta su Rrhamani, forse bisognoso di tirare il fiato. Troppi sbandamenti, troppi limiti di personalità nel gestire le fasi torride: forse potrebbe toccare a Juan Jesus. Ma tutto verrà deciso solo oggi“.