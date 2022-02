Spalletti non ammette più cali, ha parlato con la squadra

Il Napoli visto con il Cagliari e Barcellona è stato troppo brutto per essere vero. Contro i sardi hanno influito anche gli infortuni, ma la squadra di Mazzarri sembrava più sveglia e messa bene atleticamente. Bisogna darsi una mossa ed è necessario risollevarsi. Anche perché pure il Napoli visto con il Barcellona non ha brillato, per usare un eufemismo. Gli uomini di Xavi hanno dominato per tutto il match, con il Napoli che è sembrato sempre in balia dell’avversario. Per questo Spalletti ha parlato alla squadra non ammettendo più alcun errore o rinvio.

Il discorso di Spalletti

Addesso la squadra azzurra ha un’occasione importante, agganciare il Milan al primo posto e superare l’Inter che ha ancora una partita da recuperare, quella con il Bologna. Gli azzurri con il Cagliari hanno già buttato alle ortiche questa possibilità, adesso con la Lazio hanno una nuova chance che non possono fallire. Spalletti ha parlato con la squadra e “non ammette più nessun rinvio. Vuol ritrovare subito il suo Napoli. Quello che si è smarrito tra lunedì e giovedì notte. Così il Napoli che giovedì notte è uscito dal Maradona col cuore nella tormenta dei rimpianti, ieri resettando le proprie inquietudini ha intuito che è preferibile guardare avanti. Sono ore da vivere di

corsa. Per arrivare al confronto dell’Olimpico, specchio delle ambizioni azzurre. La voglia di vedersi subito in campo per ribellarsi agli ultimi risultati non significa tuttavia sviare dai problemi che hanno attanagliato la formazione di Spalletti in questi giorni“.

Intanto Spalletti pensa anche ad un cambio modulo con la Lazio. Un’idea che sta prendendo in seria considerazione e che verrà provata anche oggi al Konami Center di Castel Volturno.