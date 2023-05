Lapo Elkann, che bordata a Evelina Christillin: “Una vergognosa arrampicatrice sociale”

Durissimo attacco di Lapo Elkann ai danni di Evelina Christillin, dopo un quesito posto da Edoardo Mecca di Juventibus via Twitter.

Il mondo Juventus è in subbuglio a seguito della recente sentenza della Corte d’Appello della Figc, che ha inflitto al club una penalizzazione di 10 punti per il caso plusvalenze. Questa decisione rischia di escludere la squadra non solo dalla prossima Champions League, ma anche da tutte le competizioni europee, in seguito alle decisioni della UEFA. Evelina Christillin, nota tifosa bianconera e membro del Consiglio della FIFA per conto della UEFA, ha fatto alcune affermazioni che hanno suscitato l’indignazione dei sostenitori juventini. Tra le reazioni più forti c’è quella di Lapo Elkann, fratello di John Elkann, numero uno di Exor.

LAPO ELKANN DURISSIMO CONTRO EVELINA CHRISTILLIN

Lapo Elkann, rampollo della famiglia Agnelli, ha espresso parole fortemente critiche nei confronti di Evelina Christillin. Il membro aggiunto della Uefa nel Consiglio della Fifa e tifosa della Juventus, si era espressa a suo modo sulla situazione del club in vista della sentenza che ha poi penalizzato la Juventus con 10 punti di penalizzazione.

La risposta di Lapo Elkann è giunta come reazione ad una domanda posta da Edoardo Mecca di Juventibus su Twitter. Elkann ha preso di mira il membro della UEFA per le sue recenti dichiarazioni riguardanti la Juventus. Di seguito, riportiamo le sue parole:

“È grottesca per me è una senza anima e senza dignità è VERGOGNOSA un ARRAMPICATRICE SOCIALE POVERA DONNA”.

È grottesca per me è una senza anima e senza dignità è VERGOGNOSA un ARRAMPICATRICE SOCIALE POVERA DONNA 👩. — Lapo Elkann (@lapoelkann_) May 24, 2023

