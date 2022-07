Landoni: “Il Bayern Monaco su Osimhen, vi rivelo una indiscrezione”

Bayern Monaco su Victor Osimhen, il giocatore nigeriano piace al club tedesco che deve sostituire Lewandowski. La società tedesca ha appena acquistato De Ligt a 67 milioni di euro più 10 di bonus. Ma secondo il giornalista di Mediaset, Carlo Landoni il Bayern non avrebbe “alcuna difficoltà a chiudere una trattativa come quella di Osimhen“. Va ricordato che Aurelio De Laurentiis per cedere il giocatore chide almeno 110 milioni di euro. Sull’argomento Landoni dice a Radio Goal: “Già quando sono arrivato nel ritiro del Napoli a Dimaro, circa due settimane fa, ho parlato con una persona molto vicina al Bayern che ha mi assicurato come a livello economico il club tedesco sia disponibile a fare l’affare“.

Osimhen al Bayern e Cristiano Ronaldo al Napoli

Ma “fino a quel punto c’erano stati solo dei sondaggio, ovviamente è passato tempo ed il Bayern ha la necessità di sostituire Lewandowski, quindi qualcosa è cambiato“. Intanto da Sportmediase hanno lanciato una bomba di mercato che prevede Osimhen al Bayern e Cristiano Ronaldo al Napoli. Sulla questione Landoni a Radio Kiss Kiss Napoli fa una precisazione: “Bisogna capire anche come giocherebbe Cristiano Ronaldo al Napoli, dato che il portoghese non gioca come punta centrale. Ricordiamoci che anche Sarri alla Juve voleva usare Cristiano Ronaldo come centravanti ed il portoghese ha rifiutato perché vuole partire da sinistra, quindi il club azzurro dovrebbe andare a prendere un’altra punta“.

Intanto dall’Inghilterra il Daily Star fa sapere che il Ronaldo non è ancora rientrato a pieno ritmo con il Manchester United, questo perché il suo agente Jorge Mendes gli sta cercando una squadra. Il giocatore vuole lasciare il club inglese perché vuole giocare la Champions League, ma al momento non ha ancora trovato una squadra disposto ad accoglierlo, anche perché il suo ingaggio resta molto alto. Secondo le ultime indiscrezioni è fallito anche il tentativo di riportare Cristiano Ronaldo al Real Madrid.