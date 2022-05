La Verità – C’è chi diventa top player e chi come Insigne…

Lorenzo insigne ha chiuso la sua esperienza con il Napoli, andrà a giocare con il Toronto in MLS. Il talento azzurro ha deciso di lasciare Napoli con cui non ha rinnovato il contratto, anche se pare che Aurelio De Laurentiis non abbia fatto nemmeno un tentativo per tenerlo in Campania. Non sono mancate le critiche ad Insigne, che ha scelto Toronto cambiando completamente vita, convinto anche da un mega ingaggio.

Una delle ultime critiche ad Insigne è stata scritta da La Verità, che oggi ha scritto: “C’è chi a 30 anni diventa un top player (Ivan Perisic) e chi va a farsi un tiro a giro a Toronto. Come Lorenzo Insigne, che lascia Napoli per un campionato di figurine mentre la sua carriera sarebbe ancora aperta a ben altre soddisfazioni. Guadagnava 4,5 milioni, si è fatto convincere per 15 milioni di dollari. Poi dicono che i soldi non sono tutto nella vita“. Le critiche ad Insigne sembrano ingiuste, soprattutto per un giocatore che in campo ha sempre dato il massimo. Molto probabilmente se fosse arrivate un’offerta congrua sarebbe rimasto in azzurro, diventando una bandiera del Napoli, ma questa è un’altra storia.