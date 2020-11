La notte delle lacrime, Mertens e Insigne: “Vinciamo per Maradona”

Lorenzo Insigne e Dries Mertens chiedono alla squadra una vittoria in Europa League col Rijeka da dedicare a Maradona.

Repubblica riporta la reazione dei calciatori del Napoli alla morte di Diego Armando Maradona. I calciatori azzurri questa sera saranno impegnati nella sfida di Europa League tra Napoli e Rijeka. Nonostante uno stadio senza pubblico il nuovo stadio Diego Armando Maradona, omaggerà la leggenda scomparsa prematuramente a 60 anni. Anche i calciatori azzurri vogliono dare il massimo per dedicare la vittoria a Maradona, ecco quanto scrive Repubblica:

I giocatori del Napoli hanno appreso la tragica notizia mentre si stavano recando in ritiro, in un albergo cittadino. Gattuso e Koulibaly avevano smentito poche ore prima le voci di un litigio nello spogliatoio tra tecnico e squadra. Ma in un attimo è passato tutto in secondo piano. Stasera gli azzurri scenderanno in campo per onorare Maradona. E per dedicargli la vittoria contro il Rijeka in Europa League. Mertens e Insigne non hanno dimenticato l’ultima notte di Diego al San Paolo: il 12 febbraio del 2014, quando il capitano degli scudetti si trasformò in capo ultrà e guidò il Napoli di Benitez alla travolgente vittoria nella semifinale della Coppa Italia ( 3- 0) contro la Roma, in uno stadio impazzito dalla felicità per il ritorno (a distanza di ben nove anni dalla festa per l’addio al calcio di Ciro Ferrara) del suo idolo. Stasera sui maxischermi del San Paolo campeggerà la sua immagine, nella notte della tristezza. E delle lacrime.