La decisione è presa: chiamatelo Stadio Diego Armando Maradona

Lo stadio San Paolo di Napoli cambia nome, si chiamerà stadio Diego Armando Maradona arriva anche l’annuncio ufficiale.

La decisione è arrivata a tempo di record e non poteva che essere altrimenti, quando muore il Dio del calcio cambia tutto, anche le regole. Così lo stadio San Paolo cambia nome e si chiamerà stadio Diego Armando Maradona, l’annuncio è arrivato da Laura Bismuto, presidente della Commissione Toponomastica del Consiglio comunale di Napoli. «In qualità di presidente della Commissione Toponomastica – spiega – ho il piacere e l’onore di annunciare alla città che, di concerto con il sindaco e con l’assessora alla Toponomastica Alessandra Clemente, sentito anche il prefetto per la deroga alla regola dei 10 anni dalla morte, abbiamo deciso di intitolare lo Stadio della città di Napoli a Diego Armando Maradona».

A poche ore dalla sua morte si era innescata subito una raccolta di firme per dedicare lo stadio all’ex numero 10 del Napoli. Un gesto naturale per chi in quel tempo ci ha giocato, vissuto, vinto ed è stato osannato come una vera e propria divinità laica. Si, perché Diego era tutto questo, uomo, calciatore e essere quasi soprannaturale. Uno che si è schierato a difesa di una terra dove non era nato, che l’ha portata a vincere non solo sul campo ma anche dal punto di vista sociale.