Gazzetta dello Sport propone le probabili formazioni di Napoli-Rijeka, sfida di Europa League che si giocherà questa sera alle 21.

Il calcio, la vita, deve andare avanti anche senza Diego Armando Maradona. Lo sa anche il Napoli che stasera affronta il Rijeka in Europa League, nelle probabili formazioni di Gazzetta ci sono molte novità sia in attacco che a centrocampo. Sono tanti i cambi che Gattuso potrebbe apportare allo schieramento iniziale, ma senza cambiare modulo. Il tecnico è pronto a confermare Meret in porta, mentre Maksimovic prenderà il posto di Manolas. A centrocampo Demme gioca al posto di Fabian Ruiz, mentre in attacco fuori Insigne, Mertens e Lozano per fare spazio a Politano, Zielinski ed Elmas. Senza Osimhen, la punta centrale è Petagna.

Napoli-Rijeka: le probabili formazioni

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Demme, Bakayoko; Politano, Zielinski, Elmas; Petagna. All. Gattuso.

Rijeka (4-2-3-1): Nevistic; Galovic, Velkoski, Smolcic, Tomecak; Cerin, Loncar; Muric, Andrijasevic, Stefulj, Yateke. All. Rozman.