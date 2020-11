Diego Armando Maradona è morto, per il suo funerale in Argentina il Napoli spedirà la sua maglia numero 10 azzurra.

La maglia numero 10 del Napoli di Diego Armando Maradona riposerà col più grande calciatore della storia del calcio. Il Napoli invierà quella casacca per il funerale del Pibe de Oro in Argentina. ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “Coppa amara, congiunture strane. La prima volta, la prima partita senza Maradona e senza il popolo azzurro: il minuto di silenzio sarà tremendo, più che mai, qualcuno di certo piangerà guardando i giocatori in campo con il lutto al braccio e le immagini delle gesta del più grande di tutti i tempi proiettate a bordocampo. Una sorta di video-racconto delle meraviglie. «Ho avuto la fortuna di parlarti e non ti nego che mi tremavano le gambe. Da tifoso, da napoletano, da calciatore: grazie di tutto D1OS». Firmato Lorenzo Insigne, capitano della squadra e unico figlio della città. Unico e basta, invece, sarà per sempre Diego Armando Maradona, l’ultimo 10 della storia del Napoli. Già, quella maglia: il Napoli la spedirà in Argentina per il suo funerale. Per l’ultima partita: ben fatto, così la indosserà per sempre”.

La maglia di Diego Armando Maradona ora diventerà ancora di più un simbolo. Ma sono tante le casacche che il fuoriclasse argentino ha indossato durante la sua avventura al Napoli. Alcune di queste sono riportate nella nostra rubrica Na Passione. Quella gialla di Maradona è una estremamente rara. Ma quella maglia azzurra ora lo avvolgerà per l’eternità, così come l’affetto di tutti i tifosi del Napoli e di coloro che amano il calcio.