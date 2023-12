La gufata di Zuliani prima di Juve-Napoli: “Gli azzurri sono più forti”

Il giornalista juventino Zuliani ha ammesso la superiorità del Napoli rispetto alla Juventus in vista del big match di venerdì.

Claudio Zuliani, noto giornalista di fede juventina, è intervenuto nel corso della trasmissione Diretta Stadio rilasciando alcune dichiarazioni in vista di Juventus-Napoli. Sorprendentemente, Zuliani ha ammesso senza troppi giri di parole la superiorità degli azzurri sulla carta.

La “Gufata” di Zuliani su Juve-Napoli

“Ho visto sia Juve che Napoli e non c’è dubbio sulla squadra più forte, almeno sulla carta. I partenopei hanno una rosa decisamente superiore” sono state le parole del giornalista.

Una vera e propria “gufata” preventiva, con Zuliani che ha sottolineato come giocatori bianconeri come Nicolussi Caviglia e Cambiaso non siano minimamente paragonabili ai centrocampisti del Napoli. Il giornalista mette le mani avanti e si affida alla scaramanzia.

Zuliani non sa che la scaramanzia è stata inventata a Napoli, da buon juventino è convinto di saperne più di tutti, la sua Gufata non sortisce effetto perché alle pendici del Vesuvio abbiamo sviluppato gli anticorpi contro le gufate e non solo.