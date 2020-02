CdS – Koulibaly va in panchina, ballottaggio Zielinski-Fabian Ruiz

Inter-Napoli la probabile formazione degli azzurri con Koulibaly che va in panchina ed il ballottaggio a centrocampo Zielinski-Fabian Ruiz. Torna Elmas.

La partita persa con il Lecce non ha offerto il miglior Koulibaly. Al rientro da un infortunio delicato il gigante senegalese è apparso tutt’altro che uno dei migliori difensori della Serie A. La condizione fisica, evidentemente, non è ancora al top. Koulibaly così va in panchina con l’Inter in Coppa Italia. Al centro della difesa ritorna Kostas Manolas ed al suo fianco agirà Nikola Maksimovic. I due difensori – ricorda il Corriere dello Sport – hanno giocato insieme soltanto 291 minuti.

Accomunati da 4 presenze (Cagliari, Brescia e Bologna in casa, Liverpool all’Anfield). Insieme dal primo all’ultimo minto soltanto in due occasioni, con gli inglesi e coi felsinei. Va peraltro aggiunto che per quell’1-1 di Liverpool i due hanno agito si gomito a gomito, ma Maksimovic faceva l’esterno destro nella funzionale difesa a tre e mezzo di Coppa.

Koulibaly in panchina: la probabile formazione del Napoli

Il Napoli che affronta l’Inter questa sera alle 20.45 allo stadio Meazza di Milano, è una squadra che si è riscoperta fragile. La sconfitta con il Lecce è dura da digerire, anche perché si segnalano diversi errori, come ad esempio il piazzamento della barriera sulla punizione di Mancosu. Ancora di più il reparto difensivo non proprio eccellente. Così Gattuso, in vista anche della sfida di Cagliari di domenica, farà qualche cambio. In mediana sono pronti a rientrare Elmas e Fabian Ruiz con lo spagnolo in ballottaggio con Zielinski, centrale intoccabile sarà Demme. In attacco ritornano i tre tenori di sarriana memoria. Mertens-Callejon-Insigne: tre attaccanti che insieme hanno fatto le fortune del Napoli e che hanno l’onore e l’onore di offrire una grande prestazione contro l’Inter. La Coppa Italia è troppo importante per la squadra azzurra, un’occasione che non si può mancare.