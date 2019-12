Koulibaly preoccupa può saltare l’Inter, speranza Manolas

Koulibaly preoccupa lo staff medico azzurro, può saltare la sfida con l’Inter. Speranza per Manolas dopo il problema alla caviglia.

Mercato a parte, Gennaro Gattuso deve pensare anche e soprattutto al campo. Koulibaly preoccupa per la sfida con l’Inter. Il calciatore non ha recuperato dopo la distrazione al bicipite femorale della coscia destra rimediata nella sfida con il Parma. Il senegalese a Castel Volturno è apparso in miglioramento ma non si è unito al gruppo. A se giorni dal match con la squadra di Conte non è ancora sciolta la riserva. Lo staff medico sta facendo di tutto per recuperare il calciatore, ma non si può fare altro che valutare le sue condizioni fisiche giorno per giorno. Così Gattuso deve mettere in cantiere anche la possibilità di giocare al San Paolo con l’Inter senza il suo miglior difensore. Buone notizie arrivano da Manolas che sembra recuperato, secondo quanto riferisce Corriere dello Sport.

Koulibaly preoccupa: la situazione

Koulibaly preoccupa per la sfida con l’Inter ma anche Makisimovic e Luperto sono da valutare. Si per il difensore serbo che per quello pugliese la situazione è molto meno grave rispetto al senegalese. Maksimovic oggi torna ad allenarsi coi compagni dopo il problema al retto femorale destro, anche Luperto va verso il miglioramento. Manolas è in netta ripresa ed è quasi certo di un posto da titolare con la squadra nerazzurra. In vista della sfida nella serata dell’Epifania non ci saranno problemi nemmeno per Mertens che ha avuto un fastidio agli adduttori. Novità anche per Ghoulam che, secondo quanto riferisce il Cds, rientrerà nella prossima lista dei convocati. L’algerino è uno dei misteri dell’ultima parte della gestione Ancelotti. Realmente non è mai rientrato dall’infortunio, facendo solo qualche scialba apparizione. Ora è sul mercato con l’Olympique Marsiglia molto interessato. Il Napoli e Gattuso vogliono valutarlo a fondo prima di dare l’assenso ad una cessione, anche in prestito.