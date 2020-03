Koulibaly prenota la sfida con il Barcellona: pronto a tornare in campo

Kalidou Koulibaly recupera dall’infortunio nel momento in cui si fa male Nikola Maksimovic. Il senegalese vuole giocare mercoledì 18 marzo al Camp Nou.

Fuori Maksimovic dentro Koulibaly. Fortunatamente per Gennaro Gattuso le condizioni del difensore senegalese sembrano in netto miglioramento. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport in queste ultime sessioni di allenamento Koulibaly non “si è perso uno scatto, un allungo o una entrata, per dimostrare a se stesso – ed anche a gli gli sta intorno, allenatore compreso – d’essere pronto per qualsiasi sforzo, anche contro Griezmann e Messi.”

Il Napoli aspetta il miglior Koulibaly, non certo quello visto da inizio stagione. Ancor meno quello che ha giocato con il Lecce. Con il blocco della Serie A, la Champions League al momento, è l’unica competizione rimasta per il Napoli che vuole affrontare il Barça con Koulibaly in campo. Le premesse ci sono tutte ma le valutazioni continuano ad essere in corso.