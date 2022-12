RAI: “Koulibaly-Inter? Mai. Trattativa impossibile per scelta del senegalese”

Ciro Venerato della RAI ritiene che la trattativa tra Koulibaly e l’Inter è impossibile per scelta del senegalese

Piovono smentite per le voci sul possibile interesse dell’Inter per Kalidou Koulibaly. Nelle scorse ore sono circolati tanti rumors sui presunti contatti tra Beppe Marotta, amministratore delegato del sodalizio meneghino, e persone vicine all’ormai ex difensore del Napoli, oggi di proprietà del Chelsea. Secondo i beneinformati, comunque, il capitano della nazionale senegalese non sarebbe interessato a lasciare il prestigioso club di Londra perché non intende giocare in Italia in un club che non sia il Napoli. A darne notizia è la redazione di Rai Sport.

Smentita da tutte le parti in causa per le voci sulla trattativa tra Koulibaly e l’Inter

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di calciomercato dell’emittente di stato, nel corso del TG Sport, ha tolto ogni dubbio dai rumors che si sono scatenati nella mattinata e che sono stati smentiti da tutte le parti in causa: “Kalidou Koulibaly non sarà mai dell’Inter. Pensieri e parole che arrivano direttamente dal suo entourage. Il difensore centrale non accetterebbe mai un club italiano diverso dal Napoli. Anche dalla sede nerazzurra ci arrivano identiche smentite. Stipendio (in primis) e scelta di vita (mai contro il Napoli) rendono impossibile la trattativa”.