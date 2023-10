Koulibaly difende Garcia: “Il Napoli deve dargli tempo. Cambiare allenatore non è la soluzione”

L’ex difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly, ha difeso Rudi Garcia dopo le continue critiche per gli ultimi risultati.

Rudi Garcia, tecnico francese del Napoli, è al centro delle critiche per i risultati altalenanti ottenuti dalla squadra azzurra. Tuttavia, c’è una voce fuori dal coro che difende l’allenatore: Kalidou Koulibaly, ex difensore del Napoli, che ha espresso la sua solidarietà durante una diretta su Instagram con Marialuisa Jacobelli.

Koulibaly ha rivelato di aver parlato con alcuni giocatori del Napoli e ha sottolineato che questi seguono Garcia e credono in lui. Secondo l’ex difensore azzurro, cambiare continuamente allenatore non è la soluzione ai problemi della squadra. Koulibaly ha elogiato Garcia, definendolo un grande allenatore, e ha chiesto alla società di avere pazienza e di lasciare al tecnico il tempo necessario per lavorare e dimostrare il suo valore, proprio come è stato fatto con i suoi predecessori.

“Ho parlato con 2-3 giocatori del Napoli e lo seguono, sono con lui. Cambiare così spesso allenatore non é la soluzione, lo stimo molto ed é un grande secondo me. La società deve avere pazienza e lasciargli il tempo di lavorare come ha fatto con chi é venuto prima di lui”.