KISS KISS NAPOLI: “De Laurentiis pensa alla coppia Inzaghi-Tare per rilanciare il Napoli”

Inzaghi-Tare, la coppia d’oro della Lazio potrebbe fare la fortuna del Napoli. De Laurentiis vuole cominciare un nuovo ciclo.

Secondo quanto riferito da radio Kiss Kiss Napoli, Aurelio De Laurentiis avrebbe messo nel mirino il duo bianconeleste per la prossima stagione.

“Il presidente partenopeo avrebbe puntato i grandi protagonisti della squadra di Lotito per il prossimo anno. Il nome che mette d’accordo tutti per la panchina è proprio quello di Simone Inzaghi. L’allenatore non ha ancora rinnovato il contratto con la società di Lotito e a fine anno potrebbe dire addio ai biancocelesti”.