Juve, processo per Agnelli ed i big. Nuove accuse in arrivo

Agnelli, Nedved, Arrivabene vanno verso il rinvio a giudizio per il caso Juventus, lo scrive Gazzetta dello Sport.

“Pronte le richieste di rinvio a giudizio per Agnelli, Nedved e Arrivabene. Per i pm anche il bilancio 2021-22 rischia di essere falsato: tra i costi non contabilizzati, ci sono i 19 milioni di Ronaldo” scrive Gazzetta dello Sport.

Si parla addirittura di retrocessione per la Juve, con l’applicazione dell’articolo 31. Dunque la Juve gioca su due fronti quello sportivo e quello della giustizia ordinaria e cercare di salvare il salvabile. John Elkann prova a tenere le fila, ma sembra molto complicato.

Juve: nuove accuse in arrivo, il caso ‘side letter’.

Agnelli, Nedved e Arrivabene vanno verso il processo, a secondo quanto si legge su Corriere dello Sport ci sono anche altre accuse in arrivo.

“Tra venerdì e lunedì, nel frattempo, in procura si erano presentati spontaneamente sindaci e revisori dei conti in carica durante il triennio fi nito sotto la lente di ingrandimento dei pm, quello compreso tra il 1° luglio 2018 e il 30 giugno 2021 e contestato anche dalla Consob. Dallo studio delle documentazioni raccolte sarebbero emersi nuovi elementi di rilievo secondo i pm sul tema delle plusvalenze e che potrebbero portare anche a ulteriori capi d’accusa: secondo la procura anche riguardo la cessioni di alcuni giocatori ci sarebbero degli accordi privati («side letter») relative a opzioni di riacquisto che avrebbero potuto rendere il debito condizionato e annullare l’effetto contabile, accordi che secondo i pm, non sarebbero stai depositati in Lega“.

“Ma di cui non sarebbero stati a conoscenza nemmeno i componenti dei collegi sindacali e revisori dei conti bianconeri interrogati, nonostante l’obbligo giuridico di controllo della contabilità: la loro difesa si sarebbe basata sul fatto che non rientrava nei loro compiti quello di verificare i vari contratti di permuta dei calciatori relativamente al tema delle presunte plusvalenze fittizie, oltre al fatto di non essere affatto a conoscenza delle ormai note «side letter» che avrebbero portato alle variazioni degli effetti contabili non solo a proposito delle due manovre stipendi“.