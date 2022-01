Juve-Napoli, si gioca. Conferma social. Azzurri decimati dal covid. Le formazioni ufficiali

La partita Juve-Napoli alla fine si dovrebbe giocare. La conferma è arrivata via social. Le formazioni ufficiali.

Il calcio Napoli con un tweet ha confermato la sfida con la Juve , calcio d’inizio alle 20.45. La giornata è stata tormentata, perché il giro di tamponi effettuato stamattina nell’hotel al centro di Torino che ospita la squadra azzurra ha fatto emergere nuove positività (una certa di un membro dello staff regolarmente vaccinato e due dubbie) nel gruppo squadra tra calciatori e membri dello staff. Ma il nuovo giro di tamponi del primo pomeriggio dovrebbe avere escluso altri contagi.

Per quanto già fortemente rimaneggiata, la formazione azzurra potrà probabilmente contare sui i tre calciatori teoricamente da porre in quarantena poiché contatti stretti di un soggetto positivo al Covid, vale a dire Zielinski, Rrhamani e Lobotka. Il club azzurro pare intenzionato a schierarli. In ogni caso, al di là della conferma o meno della positività dell’ultimo calciatore, e su cui comunque si potrebbero pronunciare le autorità sanitarie, la squadra guidata da Dominichini (anche Spalletti è infatti positivo) è pronta a scendere regolarmente in campo.

Juve-Napoli le formazioni ufficiali

Juve: Szczesny; Cuadrado, Rugani, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Locatelli; Rabiot; Chiesa, Morata, Bernardeschi

Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Ghoulam; Lobotka, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens