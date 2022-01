Juve-Napoli, la buffonata si deve fare. Spunta una indiscrezione

Juve-Napoli, si gioca o no? filtra una indiscrezione legata alla decisione dell’ASl per la sfida dello scorso anno.

Continua a crescere il numero di casi positivi al Covid-19 nelle venti squadre di Serie A. Molte le gare non disputate oggi, quella più a rischio è la sfida tra Juventus e Napoli. Azzurri rimaneggiati da una serie infinita di positivi, ma la cosa non sembra importare a nessuno.

La FIGC con una nota pilatesca cerca di ridimensionare il potere delle ASL, mentre l’ASL di Torino gioca a ping pong con le direttive. Una situazione che definirla “Kafkiana” è davvero riduttivo. Se è vero che lo spettacolo deve continuare, bisogna garantire i diritti tv, è anche vero che la pandemia sta mettendo in ginocchio l’Italia. Siamo certi che a parti inverse le ASL e i giornali avrebbero fatto una levata di scudi verso la compagine bianconera. Del resto va anche detto che per la Juve questa è un’occasione d’oro per recuperare qualche punto sugli azzurri, che dovrebbero scender e in campo solo con 5o 6 titolari. A pieno organico non sappiamo quanto la spocchia di Allegri avrebbe retto al confronto.

A questo punto l’indiscrezione che arriva dalle segrete stanze della FIGC comincia prendere la forma: Juventus-Napoli dello scorso anno ha veramente fatto scuola. Un caso clamoroso che continua a tenere vivo il dibattito ed a distanza di un anno e mezzo, ancora attuale. Evidentemente qualcuno non ha ancora digerito l’intera vicenda.