Juve-Napoli presente e futuro di Giuntoli? Arriva una novità dalla Premier League

Juventus-Napoli è anche la partita di Cristiano Giuntoli che piace al club bianconero, ma che De Laurentiis non vuole lasciar partire. Sul direttore sportivo azzurro c’è anche il Tottenham in Premier League.

I colpi di calciomercato di Cristiano Giuntoli non sono passati inosservati. Se prendere Osimhen ad oltre 50 milioni cash, più contropartite tecniche, si è rivelato un ottimo fare. Lo è stato ancora di più portare a Napoli a cifre basse giocatori come Kvaratskhelia, Kim e Lobotka, che hanno innalzato il loro valore di mercato in modo esponenziale, anche grazie alla guida di Luciano Spalletti.

Napoli, Giuntoli piace a Juventus e Tottenham

Ecco perché il direttore sportivo del Napoli è diventato uno dei manager più ricercati dai top club di calcio in Europa. Su Giuntoli c’è da tempo la Juve degli Elkann che lo vorrebbero per rifondare il club, magari per puntare su talenti importante da far crescere.

Ma per Giuntoli si sta muovendo anche il Tottenham, orfano di Fabio Paratici, scrive Il Mattino. Il dirigente ex Juventus è stato squalificato dalla giustizia sportiva italiana, estesa anche a livello europeo per il caso plusvalenze e quindi ha dovuto dare le dimissioni. Ora gli Spurs cercano un nuovo direttore dell’area sportiva e Giuntoli è uno dei candidati.