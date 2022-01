Juve-Napoli: la fascia di capitano ad Insigne, azzurri non parleranno

Lorenzo Insigne sarà il capitano del Napoli durante la sfida con la Juventus, partita che si gioca all’Allianz Stadium. L’attaccante del Napoli, secondo le ultime notizie, ha ricevuto attestati di stima da parte di tutti i suoi compagni, oltre del tecnico Luciano Spalletti che però non ha seguito la squadra a causa del Covid 19. In questi ultimi giorni Insigne, con il passaggio al Toronto, è stato al centro di tantissime polemiche. Molti tifosi lo hanno difeso, ma c’è chi ha anche chiesto di togliergli la fascia di capitano.

Insigne capitano con la Juventus

Invece Insigne quella fascia la indosserà ancora e molto probabilmente lo farà anche fino a fine stagione. Al momento il Toronto non ha ancora fatto un vero passo verso il Napoli per prendere il calciatore a gennaio ed anche l’entourage del calciatore, ha fatto sapere oggi che con ogni probabilità Insigne resterà al Napoli fino a giugno. Intanto il Napoli per la sfida con la Juventus ha deciso di non rilasciare dichiarazioni, in ottemperanza alle disposizioni Asl. Alla fine Juve-Napoli, partita, che sa tanto di buffonata, si giocherà regolarmente nonostante i tantissimi casi Covid 19 all’interno del gruppo azzurro. Tre contagiati ci sono anche nelle fila della Juventus.