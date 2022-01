Juve-Napoli: la Asl sta monitorando, rischio rinvio. Giornata decisiva

Juve-Napoli a rischio rinvio l’Asl di Napoli sta monitorando la vicenda e può intervenire, decisivo il giro di tamponi di oggi. A confermare la notizia è anche Corriere dello Sport che parla di focolaio all’interno della squadra azzurra. Nella giornata di ieri la positività di Spalletti, insieme con quella di Mario Rui e altri membri dello staff. Attualmente positivi anche Osimhen che si trova in Nigeria, Elmas in Macedonia e Lozano in Messico. Gli altri, però, hanno lavorato tutti con la squadra. Anche nella Juventus ci sono tre casi di calciatori positivi al coronavirus: Chiellini, Pinsoglio e Arthur.

Juve-Napoli: si gioca?

La Lega di Serie A non ha deciso di rinviare la partita, nemmeno di spostare il turno di Serie A del 6 gennaio, nonostante i tanti casi Covid. Basti pensare che l’Asl di Salerno ha bloccato la Salernitana, a Verona ci sono 10 persone contagiate nel gruppo squadra, Nell’Udinese ce ne sono 9. Insomma i casi Covid in Serie A sono tantissimi ma per ora si va avanti.

Juve-Napoli resta a rischio perché “l’Asl Napoli 1 sta valutando attentamente la situazione sin da ieri. Massima allerta in vista della partenza per Torino, in programma oggi pomeriggio, soprattutto dopo il blocco della Salernitana dichiarato ancora ieri dalle autorità sanitarie competenti” scrive Corriere dello Sport.

Nuovi tamponi: Juventus-Napoli a rischio

Anche Gazzetta dello Sport fa il punto sulla sfida tra Juventus e Napoli del 6 gennaio, sfida caratterizzata anche dalle polemiche su Insigne che firma col Toronto. Ecco quanto scrive il quotidiano in rosa: “Nel pomeriggio è scattato l’allarme pure a Napoli, dove sono stati trovati altri positivi: il tecnico Spalletti, Mario Rui e Malcuit. In più un giocatore della Primavera e un altro membro del gruppo squadra: il timore è che la lista si possa allungare

ridestando i vecchi fantasmi del famoso Juve-Napoli rinviato nell’ottobre 2020“.