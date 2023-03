Juve clamoroso gol di braccio contro l’Inter: polemiche anche nel campionato femminile – VIDEO

Polemiche nel big match Inter-Juventus anche nel derby femminile. Juventus Women vince 3-1, ma la rete del vantaggio di Sembrant è stata irregolare. Polemiche tra i tifosi dell’Inter.

Nell’ultimo big match del campionato di Serie A tra Inter e Juventus, si sono verificate polemiche simili a quelle che si sono verificate oggi nel confronto tra le squadre femminili dei due club. Il polverone sollevato per le proteste nerazzurre in occasione del gol di Kostic, viziato dai presunti tocchi di braccio di Vlahovic e Rabiot, si è ripetuto nel derby d’Italia femminile.

La partita tra Juventus Women e Inter femminile è stata disputata allo stadio Breda di Sesto San Giovanni ed era valida per i playoff Scudetto. Le bianconere erano seconde in classifica e intenzionate a ridurre il gap con la Roma capolista, mentre le nerazzurre cercavano di ridurre il distacco proprio dalla Vecchia Signora. Alla fine, le ospiti hanno vinto 3-1, portandosi così a meno cinque punti dalle giallorosse.

Tuttavia, a far discutere è stato quanto accaduto in occasione della rete del vantaggio della Juventus, avvenuta intorno al quarto d’ora. Un gol che ha messo sui binari giusti il confronto, ma che sembra viziato da un’irregolarità. Sugli sviluppi di un angolo, la mancata uscita del portiere ha tratto in inganno una giocatrice dell’Inter che con un colpo di testa ha spedito il pallone sulla traversa. La sfera dopo il montante è finita nella disponibilità di Sembrant che ha ribadito in gol.

Questo episodio ha suscitato molte polemiche tra i tifosi dell’Inter, che hanno criticato l’arbitro per non aver visto l’irregolarità. Il gol di Sembrant, infatti, arriva con un chiaro tocco con il braccio.