Juan Jesus in scadenza col Napoli: tutti lo vogliono

Juan Jesus è in scadenza di contratto nel 2023 con il Napoli e si accendono le sirene di calciomercato: lo vogliono in Spagna, Francia e Italia.

Un leader silenzioso sempre pronto a a dare il massimo in campo quando viene chiamato in causa, mai una parola fuori posto quando deve andare in panchina. Juan Jesus è diventato un pezzo importante della rosa del Napoli, non solo per il suo ruolo di grande professionista, ma anche perché con Spalletti ha ritrovato anche grandi prestazioni. Nella scorsa stagione non ha fatto rimpiangere Koulibaly, in questa ha sostituito più volte Rrahmani, fornendo sempre delle buone prove al fianco di Kim.

Calciomercato: Napoli, Juan Jesus a parametro zero

Il Napoli sa che il contratto di Juan Jesus è in scadenza nel 2023 e deve puntare al rinnovo se ha intenzione di tenere ancora in rosa il suo ‘Batjuan‘. Ma per il giocatore si sono accese molte sirene di calciomercato. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “Tra l’altro sta per acquisire la cittadinanza italiana; e dunque diventerà comunitario. Sia chiaro: non soffiano venti di tempesta e anzi Juan, reduce da una collezione di prestazioni estremamente convincenti, da queste parti e in questa squadra ci sta una meraviglia e vuole lo scudetto. A ogni costo. Però la sua situazione comincia a stuzzicare una serie di club: hanno chiesto informazioni in Italia, in Spagna, in Francia e in Turchia“.