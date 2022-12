Jorginho parla l’agente: “Napoli la nostra casa, Giuntoli lo apprezza molto”

Jorginho potrebbe tornare al Napoli, il suo agente: “Piazza speciale”. Il centrocampista ha un contratto in scadenza nel 2023 col Chelsea.

In mattinata Repubblica ha lanciato la notizia di un ritorno al Napoli di Jorginho. Il giocatore è rimasto sempre molto affezionato all’ambiente partenopeo ed alla città e sarebbe molto felice di indossare di nuovo la maglia azzurra.

Joao Santos agente del calciatore ha parlato di questa possibilità ai microfoni di Tuttomercatoweb ed ha detto: “Jorginho è in scadenza il 30 giugno, abbiamo una proposta di rinnovo e diamo priorità al Chelsea. Napoli ha rappresentato la nostra casa in Italia, Giuntoli apprezza molto il ragazzo, per noi è una piazza speciale. Se ci fosse un nuovo interesse saremmo felici, però al momento il Napoli – ha concluso Joao Santos – non ha avuto contatti con noi”.

Il problema per vedere di nuovo Jorginho al Napoli è legato anche all’ingaggio del giocatore che percepisce al Chelsea 6 milioni di euro. Inoltre il Napoli ha rinnovato con Lobotka, con l’annuncio che è praticamente imminente. Il rientro di Jorginho potrebbe ovviamente rappresentare un valore aggiunto per Spalletti, ma difficilmente il giocatore italo-brasiliano deciderebbe di fare l’alternativa allo slovacco. Anche se la prospettiva di tornare piace molto al centrocampista ora al Chelsea.