Jacobelli: “Squalifica Champions League della Juventus possibile”

In casa Juventus c’è apprensione per la possibile squalifica dalla Champions League. La Uefa ha avviato un procedimento disciplinare contro i tre club che ancora fanno parte del progetto Superlega. Ceferin ha sempre fatto sapere che avrebbe utilizzato il pugno duro contro chi restava ancora in SuperLeague, quindi Barcellona, Juventus e Real Madrid. La sensazione è che questi passaggi mediatici siano un ulteriore tentativo della Uefa di incutere ‘timore’ per cercare di evitare azioni legali e far rientrare tutto. Ma la risposta ufficiale dei tre club, non lascia presagire a niente altro che ad uno scontro totale tra Uefa e Superlega.

“Juventus fuori dalla Champions League”

Anche i bianconeri rischiano di restare fuori dalla Champions League, così come confermato da Xavier Jacobelli ai microfoni di Tmw radio: “Lunedì 31 maggio potrebbe arrivare l’esclusione della Juventus dalla massima competizione europea a causa della Superlega“. In contemporanea arriverebbe anche quella per Barcellona e Real Madrid.

Questi tre club hanno già pronto un piano d’azione. Qualora dovesse arrivare la penalizzazione da parte dell’Uefa allora le società “ricorreranno al Tas di Losanna chiedendo una sospensiva per partecipare alla Champions League nella stagione 2021/22, per poi procedere al processo“. Secondo Jacobelli “l’esclusione della Juventus dalla Champions sarebbe sicuramente una mazzata terribile“.