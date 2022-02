Jacobelli: “Il Napoli ha ritrovato un grande giocatore”, interviene Tardelli

Il Napoli pareggia con l’Inter e nello studio della Domenica Sportiva si analizza la prestazione delle due formazioni. Il punto raccolto dalle due formazioni le tiene a contatto con la prima in classifica, il Milan unica squadra a vincere delle quattro di testa. La Juventus infatti ha pareggiato con l’Atalanta all’ultimo minuto e con tante polemiche arbitrali. Almeno tre gli episodi contestati all’arbitro Mariani. Così il Napoli resta attaccato alla vetta, mentre l’Inter ha la possibilità di superare di nuovo il Milan, dato che deve recuperare la sfida con il Bologna.

La disamina su Napoli-Inter viene fatta anche da Xavier Jacobelli, che esalta la prestazione degli azzurri: “Ho visto un ottimo Napoli nella sfida con i nerazzurri. Gli uomini di Spalletti hanno giocato bene, inoltra hanno recuperato un grandissimo giocatore che è Victor Osimhen. Da qui alla fine il Napoli potrà ancora avere speranze di scudetto“. Sulla vicenda si esprime anche Marco Tardelli che dice: “Secondo me Osimhen non riesce ancora a fare la differenza da solo, ha bisogno ancora di migliorare”. Sulla corsa scudetto, Tardelli non ha dubbi: “L’Inter è nettamente la più forte di tutte, ma credo che perla vittoria finale bisogna tenere in considerazione tutte e quattro le squadre di testa“.