l’Inter ordina quaranta pizze, cena al Maradona: Il retroscena – VIDEO

L’Inter ordina 40 pizze dopo la partita contro il Napoli. La società nerazzurra ha di cenare allo stadio Maradona prima del rientro a Milano.

Una consegna davvero speciale. L’indirizzo: stadio Diego Armando Maradona, Napoli, zona Fuorigrotta. L’ordine: 40 pizze. Sì perché l’Inter ha cenato nel cuore dello stadio partenopeo dopo il pareggio di sabato contro il Napoli, facendosi arrivare le pizze direttamente negli spogliatoi.

La telefonata alla sede di Soccavo della pizzeria di Errico Porzio è arrivata inaspettata.

“Pronto sono Massimiliano Farris è possibile avere alla Stadio Maradona 40 pizze?”

La prima reazione di Errico è stata di meraviglia “Sarà uno scherzo” ha pensato.

Invece no, era proprio il tecnico dell’Inter che ordinava delle pizze.

Cosi Errico Porzio ha preparato, caricato in auto, e in tenuta da “portapizza” ha fatto una consegna speciale per i giocatori dell’Inter allo stadio Diego Maradona di Napoli.

Errico, super tifoso del Napoli, racconta: “Una consegna speciale per l’Inter e, anche se sono un grande tifoso del SSC Napoli, è stato un piacere consegnare le mie pizze a dei grandi campioni”.

Loro hanno apprezzato e Farris poco dopo ha inviato a Porzio un video dove ha fatto i complimenti.

Immancabile lo slogan “Anche una consegna sadda’ sape fa”.