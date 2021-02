Raffaele Auriemma verso l’isola dei famosi. Il giornalista napoletano dopo Tiki Taka potrebbe essere uno dei naufraghi del programma condotto da Ilary Blasi.

Partirà tra un mese, in Honduras, la nuova edizione de L’Isola dei famosi, il noto reality show che troverà nuovamente posto sui canali Mediaset. Grande attesa da parte di telespettatori e fan.

IL CASTING PER L’HONDURAS

Per ora ancora bocche cucite sul nuovo cast che sarà protagonista dell’edizione 2021 – e quindi anche nulla di ufficiale – ma in rete il totonomi è partito già da diverso tempo diventando ovviamente inarrestabile.

Secondo l’edizione odierna del quotidiano il Mattino, tra i più certi di partecipare al programma condotto da Ilary Blasi ci sono il modello Akash Kumar, insieme con Giovanni Ciacci, l’ex calciatore Paul Gascoigne, l’ex letterina Francesca Lodo, Vera Gemma e Angela Melillo.

AURIEMMA DA TIKI TAKA ALL’ISOLA

Tra le indiscrezioni delle ultime ore per l’isola dei famosi spunta il nome di Raffaele Auriemma. Il giornalista napoletano, noto volto Mediaset e protagonista di Tiki Taka nella stessa emittente, secondo i rumors sarà in Honduras a marzo per partecipare al programma.

ISOLA DEI FAMOSI, ARRIVA GASCOGNE

Oltre al nome di Raffaele Auriemma per l’isola dei famosi, quello di Gascogne è sicuramente quello che più di tutti stimola la fantasia dei telespettatori. Gascoigne ha vissuto una vita tutta genio e sregolatezza tra calcio e vita ‘reale’. Di recente ha confessato la sua ultima vittoria: quella contro l’alcolismo.

“Mi sono sottoposto ad un intervento in Australia quasi due anni fa. Mi hanno cucito, all’interno dello stomaco, dei pellet che creano un dolore fortissimo se bevo troppo. Posso bere una birra o un bicchiere di vino, ma se esagero, o se prendo superalcolici o droghe, nel mio organismo viene scatenato un dolore lancinante. Ho speso circa 20mila sterline, ma ne è valsa la pena”.

I tifosi del Napoli saranno sicuramente curiosi di vedere Raffaele Auriemma cimentarsi nella parte del naufrago sull’isola dei famosi.