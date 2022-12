Inter, Dzeko: “Napoli, la partita vale tre punti come tutte le altre”

Edin Dzeko, attaccante dell’Inter, sfida il Napoli in vista della ripresa della Serie A dopo la pausa mondiale.

L’attaccante dell’Inter Edin Dzeko, dal ritiro a Malta dove la squadra nerazzurra si sta preparando per la ripresa della serie A, ha parlato del Napoli prossimo avversario in campionato:

“Serve dare ogni volta tutto, quando si perde e quando si vince, conta sempre la squadra. Le cose individuali contano meno rispetto a un successo della squadra. Io do sempre tutto quello che ho . Non sono un calciatore che pensa solamente a segnare, penso al bene della squadra che quando vince mi fa felicissimo. La gara contro il Napoli conte tre punti uguale alle altre, non conta l’avversario, ma una vittoria ci può dare parecchia fiducia in casa.

Sorpreso dal Napoli? Non mi aspettavo giocassero così bene, anche se sono una super squadra. Mi auguro che rallentino leggermente. La Champions League è la competizione più importante, quella canzone all’inizio ti dà qualcosa in particolare. Ora però pensiamo al campionato, alla Coppa Italia e alla Supercoppa”.

Dzeko parla dei suoi obiettivi e del suo momento in questa stagione:

“In questa stagione desideriamo fare bene in Champions. All’Inter mi sento bene, adesso però sono concentrato solo sul campo, alle altre cose ci penseranno gli altri. Non sto pensando a cosa farò quando smetterò, voglio continuare a giocare e so di poter dare ancora tanto”.