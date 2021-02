Insigne: “Felice per aver battuto la Juve. Dal dischetto ero sereno”

Lorenzo Insigne ai microfoni di Sky Sport a commentato la vittoria del Napoli contro la Juventus. Il capitano azzurro, decisivo sul rigore che gli ha regalato il goal numero 100 e la vittoria degli azzurri.

“Siamo contenti per il risultato ma soprattutto per la prestazione, abbiamo giocato da squadra, lottando tutti insieme fino alla fine. Ci siamo compattati e siamo riusciti a portare un risultato importante a casa. Stiamo avendo tanti problemi tra Covid e infortuni, non è facile ma bisogna guardare avanti perché si gioca ogni tre giorni, dobbiamo stare sereni e guardare avanti“.

Lorenzo Insigne ha poi aggiunto: ” Dal dischetto ero sereno, ho la fiducia di compagni e mister. Dispiace per quel che è accaduto in Supercoppa ma c’ho messo una pietra sopra, se penso agli errori non vado avanti, punto a migliorarmi“.

Le dedica di Insigne dopo Napoli-Juve

Si tratta del gol numero 100 con la maglia azzurra per Insigne: “E’ una grande emozione, raggiungere questo traguardo è un orgoglio per me. La dedica è per mia moglie perché domani è San Valentino, ma anche al mister e ai miei compagni, oltre che a tutti i tifosi che stanno soffrendo“, ha concluso il capitano del Napoli.