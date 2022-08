Insigne ‘dimentica’ Mertens: “Cavani, Higuain e Hamsik i più forti con cui ho giocato”

Lorenzo Insigne attaccante del Toronto parla della sua ex squadra: il Napoli, ma anche di Cavani, Hamsik e Lavezzi. Il giocatore sta facendo vedere tutta la sua tecnica in Mls, segnando gol molto belli, come quello messo a segno contro i Miami di Gonzalo Higuain. Ai microfoni di ‘Telelatino’, Insigne ha anche detto la sua su chi sia il migliore tra Cristiano Ronaldo e Messi: “Tra i due, per quanto mi riguarda, scelgo Messi. Champions League o Mondiale? Preferirei vincere il Mondiale“.

Un commento anche al suo ex club, il Napoli: “Quali sono i migliori compagni di squadra che ho avuto nel Napoli? Beh – ha detto – i tre più forti con cui ho giocato sono Edinson Cavani, Gonzalo Higuain e Marek Hamsik“. Nessun riferimento a Dries Mertens, con cui ha condiviso tanti anni e battaglie sul rettangolo di gioco, formando un trio magico all’epoca di Sarri che vedeva Insigne, Mertens e Callejon.

Per Insigne anche una battuta sulla pizza all’ananas: “Non l’ho provata e non la proverò mai. Non vi offendete ma sono napoletano, preferisco la pizza classica“.