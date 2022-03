Insigne non convince: Spalletti pronto all’esclusione

Lorenzo Insigne è tornato al Napoli ma per la sfida con l’Atalanta il suo posto da titolare è in dubbio. Luciano Spalletti dovrà valutarlo attentamente, perché nella sfida con la Macedonia è stato quasi un fantasma sulla fascia sinistra, tanto che Mancini lo ha sostituito poco dopo l’inizio del secondo tempo. Insigne è stato duramente criticato, ma anche gli altri membri dell’Italia non è che abbiamo incantato per la prestazione. Ma la seconda eliminazione dal Mondiale può essere una mazzata tosta per Insigne che rischia di non giocare mai una competizione mondiale in carriera, nonostante si sia laureato campione d’Europa.

Formazione Atalanta-Napoli: Insigne rischia

Ecco quanto scrive Tuttosport su Insigne: “Spalletti vorrà valutare la sua condizione psicofisica per capire se potrà essere utile dal primo minuto o a gara in corso. Sarà titolare contro l’Atalanta? Impossibile saperlo adesso, però è sufficiente controllare la classifica dei minuti giocati per capire che non è al centro del progetto come lo era stato fino a dicembre. Ha giocato nelle 29 gare (sulle 39 stagionali del club) in cui è stato utilizzato 2.064’ ed è nono nella graduatoria, addirittura un gradino al di sotto di Elmas (8° con 2.157’ in 39 partite) che molto spesso Spalletti ha preferito in sostituzione del capitano“.