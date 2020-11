Infortunio Osimhen: tempi lunghi, salta pure la Roma

L’infortunio di Victor Osimhen richiederà tempi ancora più lunghi del previsto, il nigeriano salta pure la sfida con la Roma.

Il 4-2-3-1 disegnato da Gennaro Gattuso serviva per esaltare le qualità di Victor Osimhen, ma il nigeriano è alle prese con un infortunio alla spalle che non si risolve facilmente. Al rientro dopo la Nazionale il calciatore ha saltato già la sfida con il Milan e salterà pure la sfida di Europa League con il Rijeka. Secondo Repubblica non ci sono speranza di recuperarlo nemmeno per il match con la Roma: “Gattuso sarà costretto quasi certamente a fare meno per la terza partita di Victor Osimhen: il numero 9 ha svolto anche ieri soltanto terapie e palestra. Non è ancora al meglio dopo la lussazione alla spalla e difficilmente ce la farà contro la Roma”.

L’infortunio di Osimhen viene valutato giorno dopo giorno dallo staff medico del Napoli, ma nessuno vuole forzare i tempi. Il problema alla spalla è molto delicato da affrontare e si cercherà in ogni modo di evitare operazioni chirurgiche. Per il momento, però, Gattuso dovrà fare a meno di un uomo chiave per la sua manovra, capace di dare profondità alla squadra e di avere presenza in area di rigore. Al suo posto in Europa League ci sarà Petagna, mentre per Zielinski si prevede un cambio di posizione.